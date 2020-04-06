О вспышке домашнего насилия в отношении женщин в условиях карантина заявил генсек ООН

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Мы знаем, что изоляция на дому и карантин необходимы для преодоления коронавируса, - отметил глава организации. - Но в результате женщины могут оказаться в ловушке с партнерами, склонными к жестокому обращению". "В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье", - подчеркнул он.

По словам Гутерриша, в некоторых странах удвоилось число женщин, обращающихся в службы поддержки. В то же время, продолжил он, медицинские учреждения и полицейские службы перегружены и испытывают нехватку персонала.