Силуанов рассказал о новой реальности в экономике из-за пандемии

09:00 Источник: Известия

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса. По словам Силуанова, «тучные времена» прошли и теперь придется более эффективно распоряжаться ресурсами, которые есть у государства. Однако Россия, по его мнению, к переменам готова.

«Для нас это как бы новая реальность. Тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального банка и резервов правительства», — сказал министр в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус», показанном телеканалом «Россия 1».

Силуанов подчеркнул, что этих запасов хватит для того, чтобы реагировать на все изменения в экономике и бюджете из-за коронавируса. Известия