Силуанов рассказал о новой реальности в экономике из-за пандемии
09:00 06.04.2020 Источник: Известия
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса. По словам Силуанова, «тучные времена» прошли и теперь придется более эффективно распоряжаться ресурсами, которые есть у государства. Однако Россия, по его мнению, к переменам готова.
«Для нас это как бы новая реальность. Тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального банка и резервов правительства», — сказал министр в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус», показанном телеканалом «Россия 1».
Силуанов подчеркнул, что этих запасов хватит для того, чтобы реагировать на все изменения в экономике и бюджете из-за коронавируса. Известия
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