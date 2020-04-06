В Новокузнецке ребенка назвали в честь коронавируса
09:32 06.04.2020 Источник: Lenta.ru
В России ребенка назвали в честь коронавируса. Это произошло в Новокузнецке (Кемеровская область). Как сообщает URA.Ru, мальчик получил имя Ковид (COVID, аббревиатура от английского COrona VIrus Disease).
Родители ребенка назвали это имя оригинальным и отметили, что его не существовало раньше. Пара также считает имя Ковид звучным и с сильной энергетикой. «Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь», — подчеркнули родители мальчика. Они добавили, что имя принесет их ребенку удачу в жизни.
Ранее в Алтайском крае ребенка назвали Космосом в честь одного из героев популярного сериала в «Бригада». Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 09:20 06.04.2020
- Число умерших от коронавируса за сутки в Испании и Италии продолжает снижаться
- 09:05 06.04.2020
- Начисление пени при неоплате услуг ЖКХ приостановят до 1 января - СМИ
- 09:00 06.04.2020
- Силуанов рассказал о новой реальности в экономике из-за пандемии
- 08:40 06.04.2020
- Цены на новостройки в РФ могут сниться на 20-30% - агентство
- 08:30 06.04.2020
- О вспышке домашнего насилия в отношении женщин в условиях карантина заявил генсек ООН
- 08:20 06.04.2020
- Главу Минздрава Шотландии уличили в нарушении карантина, что стало причиной отставки
- 08:10 06.04.2020
- Премьер-министр Великобритании госпитализирован для проведения анализов на коронавирус
- 07:50 06.04.2020
- На лондонской бирже цена на нефть марки Brent снизилась до $31,16 за баррель
- 07:40 06.04.2020
- Из-за пандемии на Украине вводятся более жесткие меры карантина
- 07:30 06.04.2020
- Москва: Коронавирус обнаружен у троих православных священников, еще у двоих диагноз не подтвержден
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать