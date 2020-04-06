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В Новокузнецке ребенка назвали в честь коронавируса

09:32 06.04.2020 Источник: Lenta.ru

В России ребенка назвали в честь коронавируса. Это произошло в Новокузнецке (Кемеровская область). Как сообщает URA.Ru, мальчик получил имя Ковид (COVID, аббревиатура от английского COrona VIrus Disease).

Родители ребенка назвали это имя оригинальным и отметили, что его не существовало раньше. Пара также считает имя Ковид звучным и с сильной энергетикой. «Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь», — подчеркнули родители мальчика. Они добавили, что имя принесет их ребенку удачу в жизни.

Ранее в Алтайском крае ребенка назвали Космосом в честь одного из героев популярного сериала в «Бригада».  Lenta.Ru

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