Правительство должно сформировать график вывоза россиян из-за рубежа - СМИ

10:20 Источник: Эхо Москвы

Правительство должно сформировать сегодня график вывоза россиян из-за рубежа. Ранее по решению Росавиации все международные пассажирские перевозки были приостановлены. О скором возобновлении работы по этому направлению говорила вице-премьер Татьяна Голикова. В МИДе это было воспринято как сигнал, сказала ранее телеканалу «Дождь» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По некоторым данным, проблемы с возвращением сейчас испытывают 35 тысяч россиян за рубежом. Эхо Москвы