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НОВОСТИ

Правительство должно сформировать график вывоза россиян из-за рубежа - СМИ

10:20 06.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Правительство должно сформировать сегодня график вывоза россиян из-за рубежа. Ранее по решению Росавиации все международные пассажирские перевозки были приостановлены. О скором возобновлении работы по этому направлению говорила вице-премьер Татьяна Голикова. В МИДе это было воспринято как сигнал, сказала ранее телеканалу «Дождь» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По некоторым данным, проблемы с возвращением сейчас испытывают 35 тысяч россиян за рубежом.  Эхо Москвы

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