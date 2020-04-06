Правительство должно сформировать график вывоза россиян из-за рубежа - СМИ
10:20 06.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Правительство должно сформировать сегодня график вывоза россиян из-за рубежа. Ранее по решению Росавиации все международные пассажирские перевозки были приостановлены. О скором возобновлении работы по этому направлению говорила вице-премьер Татьяна Голикова. В МИДе это было воспринято как сигнал, сказала ранее телеканалу «Дождь» официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По некоторым данным, проблемы с возвращением сейчас испытывают 35 тысяч россиян за рубежом. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 11:05 06.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 6,3 тыс. человек
- 11:00 06.04.2020
- Названы российские регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
- 10:32 06.04.2020
- В Красноярске и Норильске ввели ограничения для приезжающих из Москвы и Петербурга
- 10:05 06.04.2020
- Кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для обращений о кредитных каникулах
- 10:00 06.04.2020
- В Новокузнецке ребенка назвали в честь коронавируса
- 09:32 06.04.2020
- Часть банковских клиентов могут отрезать от новых кредитных льгот - источник
- 09:20 06.04.2020
- Число умерших от коронавируса за сутки в Испании и Италии продолжает снижаться
- 09:05 06.04.2020
- Начисление пени при неоплате услуг ЖКХ приостановят до 1 января - СМИ
- 09:00 06.04.2020
- Силуанов рассказал о новой реальности в экономике из-за пандемии
- 08:40 06.04.2020
- Цены на новостройки в РФ могут сниться на 20-30% - агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать