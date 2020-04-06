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В Красноярске и Норильске ввели ограничения для приезжающих из Москвы и Петербурга

10:32 06.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти Красноярска и Норильска ввели ограничения для приезжающих из Москвы и Петербурга. До 80 процентов случаев заражения коронавирусом в России приходится на две столицы. Тем самым Москва и Петербург – главные носители инфекции, от которой стараются защититься в других регионах. В Красноярске и Норильске решили ввести те же меры, которые приняты в Москве и Петербурге для возвращающихся из Европы. С сегодняшнего дня прилетающие самолетом должны будут отправиться на двухнедельный карантин. Местные жители проведут эти дни дома, а гости края – в специальных учреждениях. Тех, кто приезжает на другом транспорте, просят сообщить о своем месте пребывания по специальному телефонному номеру. В случае появления известных симптомов гражданам предлагается немедленно обращаться к врачам.

Ранее стало известно, что аналогичные меры приняты и в Томской области, где подобные меры будут действовать и по отношению к приезжим из других регионов.  Эхо Москвы

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