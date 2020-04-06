Подозреваемый в стрельбе в Тюменской области задержан - СК
11:20 06.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина, открывший 5 апреля стрельбу в деревне Маслова в Тюменской области, задержан по подозрению в покушении на убийство двух человек. В результате его действий женщина находится в реанимации, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
"Подозреваемый задержан, ружье изъято. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
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