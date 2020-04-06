В крупнейших городах Японии могут ввести режим ЧС
12:00 06.04.2020 Источник: Газета.Ru
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение объявить режим ЧС в нескольких городах на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Kyodo. Режим ЧС будет введет в Токио и Осаке, где зафиксирован резкий скачок заражений в последние несколько дней.
Ожидается, что режим ЧС будет официально объявлен в ближайшее время. Газета.Ru
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