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НОВОСТИ

В крупнейших городах Японии могут ввести режим ЧС

12:00 06.04.2020 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение объявить режим ЧС в нескольких городах на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает Kyodo. Режим ЧС будет введет в Токио и Осаке, где зафиксирован резкий скачок заражений в последние несколько дней.

Ожидается, что режим ЧС будет официально объявлен в ближайшее время.  Газета.Ru

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