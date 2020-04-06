В Кабуле от коронавируса умер первый врач

11:35 Источник: НГ-Online

Изображение из аккаунта Гауса Джанбаза

В Афганистане скончался первый врач, боровшийся с коронавирусом Covid-19. Им оказался доктор одной из кабульских клиник Ханифулла Ханиф. О гибели доктора Ханифа сообщил в своем аккаунте в Facebook политолог

«Доктор Ханифулла Ханиф мужественно и отчаянно, как это и присуще настоящему профессионалу, боролся с распространением смертоносного вируса Covid-19 в Афганистане. Он работал едва ли не 24 часа в сутки, поддерживая коллег, спасая простых людей - мужчин, женщин, стариков и детей. Спасая афганцев, доктор Ханиф в последнюю очередь думал о себе. К сожалению, он сам стал жертвой беспощадного коронавируса. Доктор Ханиф отдал свою жизнь, защищая и спасая жизни других. Доктор Ханиф стал первым врачом в Афганистане, погибшим в борьбе с этой страшной заразой… Мы не забудем его жертвы», - написал в Facebook Гаус Джанбаз.

Андрей Серенко







