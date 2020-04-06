В Кабуле от коронавируса умер первый врач
11:35 06.04.2020 Источник: НГ-Online
|Изображение из аккаунта Гауса Джанбаза
«Доктор Ханифулла Ханиф мужественно и отчаянно, как это и присуще настоящему профессионалу, боролся с распространением смертоносного вируса Covid-19 в Афганистане. Он работал едва ли не 24 часа в сутки, поддерживая коллег, спасая простых людей - мужчин, женщин, стариков и детей. Спасая афганцев, доктор Ханиф в последнюю очередь думал о себе. К сожалению, он сам стал жертвой беспощадного коронавируса. Доктор Ханиф отдал свою жизнь, защищая и спасая жизни других. Доктор Ханиф стал первым врачом в Афганистане, погибшим в борьбе с этой страшной заразой… Мы не забудем его жертвы», - написал в Facebook Гаус Джанбаз.
Андрей Серенко
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