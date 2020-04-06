0
0
116
НОВОСТИ

Первые вывозные рейсы в РФ возобновятся сегодня

13:20 06.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

График первых вывозных рейсов для возвращения россиян из-за границы появится к вечеру понедельника, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В соответствии с поданными заявлениями будут формироваться рейсы. График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру и они будут сегодня осуществлены", - сказал глава кабмина на совещании со своими заместителями. По его словам, информация о таких рейсах будет публиковаться на портале стопкоронавирус.рф.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 06.04.2020
Норвегия может сократить добычу нефти впервые с 2002-го года
0
34
13:45 06.04.2020
РУСАЛ выделит на развитие образования в Хакасии более 100 миллионов рублей в 2020 году
0
64
13:32 06.04.2020
Французская полиция выписала 480 тыс. штрафов за нарушение режима самоизоляции
0
95
13:05 06.04.2020
Пассажиропоток аэропортов РФ упал почти на 90% - Международная ассоциация аэропортов
0
127
13:00 06.04.2020
В РФ до конца года будет действовать мораторий на штрафы за просрочку услуг ЖКХ - Мишустин
0
122
12:32 06.04.2020
Мишустин призвал не мешать службам доставки в их работе
0
176
12:20 06.04.2020
Российский телескоп зафиксировал вспышку черной дыры
0
201
12:05 06.04.2020
В нью-йоркском зоопарке коронавирусом заболела тигрица
0
198
12:00 06.04.2020
В крупнейших городах Японии могут ввести режим ЧС
0
194
11:35 06.04.2020
В Кабуле от коронавируса умер первый врач
0
211

Возврат к списку