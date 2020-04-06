Первые вывозные рейсы в РФ возобновятся сегодня
13:20 06.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
График первых вывозных рейсов для возвращения россиян из-за границы появится к вечеру понедельника, сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В соответствии с поданными заявлениями будут формироваться рейсы. График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру и они будут сегодня осуществлены", - сказал глава кабмина на совещании со своими заместителями. По его словам, информация о таких рейсах будет публиковаться на портале стопкоронавирус.рф.
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