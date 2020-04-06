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Роскачество высоко оценило алюминиевые сковороды российских производителей

14:10 06.04.2020

Алюминиевые сковороды с антипригарным покрытием производства компаний Kukmara и "Нева металл посуда" (входят в Алюминиевую ассоциацию) соответствуют требованиям действующего законодательства и опережающим стандартам Роскачества. К такому выводу пришли эксперты АНО "Российская система качества" (Роскачество) - результаты проведенного ими веерного исследования опубликованы на сайте организации.

Специалисты Роскачества протестировали алюминиевые сковороды с антипригарным покрытием 31 торговой марки. Программа испытаний включала 34 показателя качества, безопасности и маркировки. Стоимость товаров на момент закупки составила от 199 до 3090 рублей за один предмет (средняя цена - 1257 рублей). Больше всего сковород было отечественного производства - 13 товаров. Одиннадцать сковород изготовлено в Китае, две - в Италии, еще по одной - в Чехии, Индонезии, Австрии и на Украине. На сковороде одной торговой марки страна-производитель указана не была.

По итогам исследования, помимо Kukmara и "Нева металл посуда", товары еще семи торговых марок были признаны соответствующими всем требованиям действующего законодательства. А продукция четырех российских брендов, в том числе и Kukmara и "Нева металл посуда" могут претендовать на получение российского Знака качества. Продукция Kukmara и "Нева металл посуда" получили максимально возможную оценку в 5 баллов, поскольку тест показал, что она обладает высокими качественными потребительскими характеристиками: антипригарные свойства, длительный срок службы, термо-износостойкое антипригарное покрытие и др. Решение о присуждении Знака качества будет принято после проведения технического аудита предприятий, включающего определение уровня локализации производства.

Комментируя результаты исследования, руководитель сектора "Товары народного потребления" в Алюминиевой ассоциации Наталья Куденкова отметила: "Приятно, что продукция членов Ассоциации получила высокую оценку независимой экспертизы. Но следует заметить, что вся посуда отечественного производства безопасна для потребителей и полностью соответствует обязательным требованиям национальных стандартов. Кроме того, оценивать качество надо в комплексе, в том числе по соотношению "цена - качество".

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 года в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и выдачи лучшим отечественным товарам российского Знака качества. Для этого Роскачество осуществляет исследования качества продукции и ее добровольную сертификацию. Процедура сертификации бесплатна для производителей.

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