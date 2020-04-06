Андрей Воробьев заявил об отсутствии необходимости во введении спецпропусков в Подмосковье

14:40

Фото пресс-службы правительства Московской области

Оснований для закрытия границ Московской области, как это сделали некоторые регионы, нет, заявил губернатор. Система мониторинга передвижения граждан в Московской области разработана и сейчас тестируется, однако вводить ее в действие или закрывать границы региона власти пока не планируют, для этого пока нет предпосылок, заявил он в интервью РБК.

"Смысл этой платформы в том, что, если ты хочешь поехать на работу, ты должен зачекиниться. Если ты идешь в магазин, ты должен зачекиниться. Если ты зарегистрировался, то платформа тебе позволяет это сделать, и ты идешь совершенно спокойно. Сегодня она обкатывается, но сказать, что завтра мы ее включим, нельзя. Включим тогда, когда будет удобно и понятно людям", - рассказал губернатор.

Он надеется, что скорость распространения вируса будет низкой, и этого можно будет избежать: "Будем следить, будем решать по ситуации. Сейчас усугублять ситуацию - неправильно".

Ограничения на въезд в Московскую область и выезд из нее власти вводить пока не планируют, заверил Воробьёв, связав это решение и с экономическими причинами. "Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. И экономику нельзя уронить, как уронили в других странах. Вот в чем заключается сложность. Перемещения - это достаток, это работа. Нельзя праздно шататься, нельзя ездить и ходить без дела, но если ты соблюдаешь все требования, то пожалуйста", - пояснил он.