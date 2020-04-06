Первый этап Всероссийской олимпиады школьников проведут дистанционно

14:40

Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников стартует 15 апреля и будет проводиться дистанционно. В нем могут принять участие ученики 4-10-х классов. Задания подготовлены по 24 дисциплинам. Каждый участник получит индивидуальный (отдельный для каждого предмета) ключ, с помощью которого сможет посмотреть ответы после завершения олимпиады.

«Сейчас в условиях дистанционного обучения пригласительный этап дает школьнику много дополнительных возможностей, - уверен директор Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки города Москвы Иван Ященко. - Я очень советую поучаствовать в соревновании не только по любимым предметам, а посмотрев задания прошлых лет на сайте, попробовать себя и в других дисциплинах. Уверен, для многих ребят это будет первым шагом к будущим победам. Хочу напомнить, что участвовать нечестно, прибегая к помощи родителей или учителей, не имеет смысла. Так вы просто крадете у себя радость решения задачи».

По словам Ященко, организаторы планируют учитывать полученные результаты при приглашении школьников на муниципальный этап олимпиады осенью. Подготовиться к олимпиаде ученикам помогут онлайн-курсы, доступные на сайте Центра педагогического мастерства и образовательные курсы центра «Сириус».

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводиться по 24 предметам и включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году добавился пригласительный этап. Победители и призеры заключительного этапа получают льготы при поступлении в вузы.