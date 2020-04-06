Крупные подмосковные предприятия продолжают работу
14:45 06.04.2020
|Фото пресс-службы правительства Московской области
"Мы заботимся о бизнесе, стараемся быть рядом с бизнесом в решении проблем", - сказал губернатор. "Наша задача прежде всего - это работа наших крупных и средних предприятий. И вот здесь мы сделали все необходимое, чтобы эти заводы работали, эти фабрики работали, эти компании работали", - подчеркнул он.
Однако "теперь жить и работать можно только по-новому", заметил губернатор. "Реальность изменилась и изменилась надолго, не на месяц. Мы все узнали, что можно работать удаленно и при этом быть эффективным. Это другая реальность, это совершенно другие ощущения", - считает глава региона.
Отвечая на вопрос, сколько предприятий не откроются на этой неделе, будут ли работать Mercedes, Mars, Campina, Kimberly Clark и другие предприятия международных брендов в Подмосковье, Воробьёв сказал: "Mercedes начинает работать с этого дня. Kimberly Clark, PepsiCo и все перечисленные компании - все работают".
"Все предприятия на территории Московской области могут работать, но работать по-новому: с соблюдением новых правил - это социальная дистанция, это защита, это приказ генерального директора о том, что все эти меры он предусмотрел и соблюдает, потому что жизнь важнее экономики, как ни крути", - добавил он.
Отвечая на вопрос, как режим самоизоляции повлиял на работу крупных сельскохозяйственных предприятий Подмосковья и не будет ли перебоев с поставкой продукции летом, губернатор заявил об отсутствии ограничений на обработку земель и переработку продукции. "У нас крупные предприятия работают в Кашире, в Озерах, в Коломне, в Серебряных прудах, в Луховицах. Там все идет по плану и, соответственно, никаких ограничений нет. Но ты не можешь нарушать предписания санэпидемслужб, ты должен соблюдать", - заключил Воробьёв.
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