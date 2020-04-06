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Евросоюз не видит проблем в сохранении санкций против России в условиях пандемии - ЕК

15:00 06.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций в отношении России в условиях пандемии коронавируса. С такой оценкой выступил в понедельник на видеобрифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

По мнению Стано, санкции "не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом".

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