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Правительство установило ограничения на продажу медицинских масок

15:12 06.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Правительство России установило ограничения на продажу медицинских масок и перчаток. Их смогут продавать только фармацевтические компании. Цена не должна повышаться более чем на 10% и более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж. В перечень также попали респираторы, марля и комплекты защитной одежды для медиков.  Эхо Москвы

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