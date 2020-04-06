Правительство установило ограничения на продажу медицинских масок

15:12 Источник: Эхо Москвы

Правительство России установило ограничения на продажу медицинских масок и перчаток. Их смогут продавать только фармацевтические компании. Цена не должна повышаться более чем на 10% и более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж. В перечень также попали респираторы, марля и комплекты защитной одежды для медиков. Эхо Москвы