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НОВОСТИ

В Кремле согласились с тем, что часть регионов приняла избыточные меры по противодействию распространению коронавируса

16:00 06.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Кремль согласен с тем, что некоторые регионы приняли избыточные меры по противодействию распространению коронавируса. Ранее об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что особенно недопустимо разрывать транспортные цепочки и препятствовать грузовым перевозкам. Михаил Мишустин критиковал губернаторов, которые решили закрыть административные границы, подчеркнув, что любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации.  Эхо Москвы

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