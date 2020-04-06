В Кремле согласились с тем, что часть регионов приняла избыточные меры по противодействию распространению коронавируса

16:00 Источник: Эхо Москвы

Кремль согласен с тем, что некоторые регионы приняли избыточные меры по противодействию распространению коронавируса. Ранее об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что особенно недопустимо разрывать транспортные цепочки и препятствовать грузовым перевозкам. Михаил Мишустин критиковал губернаторов, которые решили закрыть административные границы, подчеркнув, что любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации. Эхо Москвы