На полигоне Алабино прошла первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы

16:12 Источник: Эхо Москвы

На подмосковном полигоне Алабино сегодня прошла первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы. Подготовка к мероприятию не прекращается, несмотря на информацию о его возможном переносе.

В Алабино начались масштабные тренировки – по словам источника ТАСС в силовых структурах, сегодня в подготовке к параду со стороны авиации были задействованы 55 самолетов и 20 вертолетов. Собеседник агентства подчеркнул, что все парадные расчеты прошли профилактику по коронавирусу. В Минобороны факт проведения тренировок пока не подтвердили.

Между тем, интернет-издание Znak.com пишет, что парад Победы в этом году могут перенести с 9 мая на 24 июня в связи с распространением коронавируса. Об этом рассказал источник, близкий к администрации президента. Новая дата приурочена к параду в ознаменование победы Советского Союза над Германией, проведенному на Красной площади 24 июня 1945 года. В Кремле же подчеркивают, что никаких решений о переносе мероприятия пока не принималось и власти продолжают следить за ситуацией.

Ранее в Минобороны заверили, что подготовка к параду Победы проходит по плану. Эхо Москвы