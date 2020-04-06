В РФ продлен мораторий на налоговые проверки
16:32 06.04.2020 Источник: RNS
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому назначение и проведение налоговых проверок будет приостановлено до 31 мая включительно. Текст постановления опубликован на сайте правительства.
18 марта Мишустин поручил приостановить проведение выездных проверок до 1 мая, кроме случаев крайней необходимости.
Кроме того, до 31 мая приостанавливается инициирование и проведение проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда по проводимым проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к ответственности за которые истекает до 1 июня 2020 г. RNS
Новости
- 17:12 06.04.2020
- Потребительские цены в РФ в марте увеличились на 0,6% по сравнению с февралем
- 17:00 06.04.2020
- Россия и Израиль разрешат гражданам обоих государств вернуться в свою страну на фоне пандемии
- 16:20 06.04.2020
- Уже у четверых московских клириков РПЦ обнаружен коронавирус
- 16:12 06.04.2020
- На полигоне Алабино прошла первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы
- 16:00 06.04.2020
- В Кремле согласились с тем, что часть регионов приняла избыточные меры по противодействию распространению коронавируса
- 15:32 06.04.2020
- Новых сроков проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ пока нет - Песков
- 15:12 06.04.2020
- Правительство установило ограничения на продажу медицинских масок
- 15:00 06.04.2020
- Евросоюз не видит проблем в сохранении санкций против России в условиях пандемии - ЕК
- 14:45 06.04.2020
- Крупные подмосковные предприятия продолжают работу
- 14:40 06.04.2020
- Первый этап Всероссийской олимпиады школьников проведут дистанционно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать