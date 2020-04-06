В РФ продлен мораторий на налоговые проверки

16:32 Источник: RNS

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому назначение и проведение налоговых проверок будет приостановлено до 31 мая включительно. Текст постановления опубликован на сайте правительства.

18 марта Мишустин поручил приостановить проведение выездных проверок до 1 мая, кроме случаев крайней необходимости.

Кроме того, до 31 мая приостанавливается инициирование и проведение проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда по проводимым проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к ответственности за которые истекает до 1 июня 2020 г. RNS