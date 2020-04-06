0
0
95
НОВОСТИ

В РФ продлен мораторий на налоговые проверки

16:32 06.04.2020 Источник: RNS

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому назначение и проведение налоговых проверок будет приостановлено до 31 мая включительно. Текст постановления опубликован на сайте правительства.

18 марта Мишустин поручил приостановить проведение выездных проверок до 1 мая, кроме случаев крайней необходимости.

Кроме того, до 31 мая приостанавливается инициирование и проведение проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда по проводимым проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к ответственности за которые истекает до 1 июня 2020 г.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 06.04.2020
Потребительские цены в РФ в марте увеличились на 0,6% по сравнению с февралем
0
11
17:00 06.04.2020
Россия и Израиль разрешат гражданам обоих государств вернуться в свою страну на фоне пандемии
0
38
16:20 06.04.2020
Уже у четверых московских клириков РПЦ обнаружен коронавирус
0
132
16:12 06.04.2020
На полигоне Алабино прошла первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы
0
126
16:00 06.04.2020
В Кремле согласились с тем, что часть регионов приняла избыточные меры по противодействию распространению коронавируса
0
143
15:32 06.04.2020
Новых сроков проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ пока нет - Песков
0
176
15:12 06.04.2020
Правительство установило ограничения на продажу медицинских масок
0
196
15:00 06.04.2020
Евросоюз не видит проблем в сохранении санкций против России в условиях пандемии - ЕК
0
258
14:45 06.04.2020
Крупные подмосковные предприятия продолжают работу
0
205
14:40 06.04.2020
Первый этап Всероссийской олимпиады школьников проведут дистанционно
0
209

Возврат к списку