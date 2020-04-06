Уже у четверых московских клириков РПЦ обнаружен коронавирус

16:20 Источник: Интерфакс

По состоянию на 6 апреля наличие коронавируса подтверждено уже у четвертого по счету представителя православного духовенства Москвы, сообщает Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.



На этот раз диагноз подтвердился у диакона Дмитрия Сазонова, который служит в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино на юго-востоке столицы.



Накануне сообщалось об обнаружении коронавируса у другого клирика того же храма - иерея Николая Рыжкова. Также заболевшими оказались иерей Виктор Волков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, и иерей Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.



При этом сразу четверо клириков храма Рождества Богородицы в Крылатском сейчас проверяются на наличие коронавирусной инфекции, поскольку ранее у них были выявлены ее симптомы. Это протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, духовник московского духовенства, а также иерей Дмитрий Карпов. Сегодня к ним добавились диакон Алексей Сапронов и протоиерей Сергий Тишкун.



"Напоминаем, контактировавшим с указанными священнослужителями необходимо быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться", - заявляет рабочая группа при патриархе.