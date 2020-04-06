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Россия и Израиль разрешат гражданам обоих государств вернуться в свою страну на фоне пандемии

17:00 06.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Россия и Израиль разрешат гражданам обоих государств вернуться в свою страну на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом договорились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, лидеры обсудили сотрудничество в сфере закупок медицинских оборудования и средств, написал израильский премьер написал в Twitter. Он рассказал, что Путин пожелал Израилю успехов в борьбе с инфекцией.

С субботы Россия прекратила авиасообщение с другими государствами, чтобы ограничить новую волну завозных случаев заболевания коронавирусом. Сегодня российский премьер Михаил Мишустин заявил, что рейсы по вывозу россиян из других стран возобновятся 6 апреля.  Эхо Москвы

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