Россия и Израиль разрешат гражданам обоих государств вернуться в свою страну на фоне пандемии

17:00 Источник: Эхо Москвы

Россия и Израиль разрешат гражданам обоих государств вернуться в свою страну на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом договорились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, лидеры обсудили сотрудничество в сфере закупок медицинских оборудования и средств, написал израильский премьер написал в Twitter. Он рассказал, что Путин пожелал Израилю успехов в борьбе с инфекцией.

С субботы Россия прекратила авиасообщение с другими государствами, чтобы ограничить новую волну завозных случаев заболевания коронавирусом. Сегодня российский премьер Михаил Мишустин заявил, что рейсы по вывозу россиян из других стран возобновятся 6 апреля. Эхо Москвы