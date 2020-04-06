Россия и Израиль разрешат гражданам обоих государств вернуться в свою страну на фоне пандемии
17:00 06.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Россия и Израиль разрешат гражданам обоих государств вернуться в свою страну на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом договорились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, лидеры обсудили сотрудничество в сфере закупок медицинских оборудования и средств, написал израильский премьер написал в Twitter. Он рассказал, что Путин пожелал Израилю успехов в борьбе с инфекцией.
С субботы Россия прекратила авиасообщение с другими государствами, чтобы ограничить новую волну завозных случаев заболевания коронавирусом. Сегодня российский премьер Михаил Мишустин заявил, что рейсы по вывозу россиян из других стран возобновятся 6 апреля. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 16:32 06.04.2020
- В РФ продлен мораторий на налоговые проверки
- 16:20 06.04.2020
- Уже у четверых московских клириков РПЦ обнаружен коронавирус
- 16:12 06.04.2020
- На полигоне Алабино прошла первая совместная воздушно-наземная тренировка к параду Победы
- 16:00 06.04.2020
- В Кремле согласились с тем, что часть регионов приняла избыточные меры по противодействию распространению коронавируса
- 15:32 06.04.2020
- Новых сроков проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ пока нет - Песков
- 15:12 06.04.2020
- Правительство установило ограничения на продажу медицинских масок
- 15:00 06.04.2020
- Евросоюз не видит проблем в сохранении санкций против России в условиях пандемии - ЕК
- 14:45 06.04.2020
- Крупные подмосковные предприятия продолжают работу
- 14:40 06.04.2020
- Первый этап Всероссийской олимпиады школьников проведут дистанционно
- 14:40 06.04.2020
- Андрей Воробьев заявил об отсутствии необходимости во введении спецпропусков в Подмосковье
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать