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НОВОСТИ

Потребительские цены в РФ в марте увеличились на 0,6% по сравнению с февралем

17:12 06.04.2020 Источник: RNS

Потребительские цены в России в марте 2020 года увеличились на 0,6% по сравнению с показателем за февраль, сообщил Росстат.

«В марте 2020 г. по сравнению с февралем 2020 г. индекс потребительских цен составил 100,6%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 101,3%», — говорится в сообщении.

В годовом выражении показатель вырос на 2,5%.

Ведомство отмечает, что в 31 регионе РФ прирост потребительских цен за месяц составил 0,7% и более. В наибольшей степени рост цен зафиксирован в Республике Дагестан – 1,8% и Тульской области – 1,3%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,8%.  RNS

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