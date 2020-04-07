Румыния: В муниципальной больнице десять новорожденных заразились коронавирусом
07:40 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десять новорожденных в родильном отделении муниципальной больницы румынского города Тимишоары (запад страны) были заражены коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник группа стратегических коммуникаций, созданная в стране для мониторинга эпидемиологической ситуации.
"Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у десяти новорожденных, - указывается в сообщении. - Их матери не инфицированы. Девять матерей вместе с новорожденными были выписаны 2-4 апреля, в больнице в настоящее время остается только одна из них".
Министр здравоохранения Нелу Тэтару потребовал в связи с этим случаем провести в лечебном учреждении срочную проверку. Он также распорядился организовать эпидемиологическое расследование, изолировать выписанных лиц в домашних условиях и провести повторные анализы.
По последним данным, число инфицированных в Румынии составляет 4 057 человек, 406 вылечились, 176 человек умерли. В общей сложности 23 849 румына находятся в карантине, 106 463 человека - в домашней изоляции. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Румынии 26 февраля. В мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.
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