Румыния: В муниципальной больнице десять новорожденных заразились коронавирусом

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять новорожденных в родильном отделении муниципальной больницы румынского города Тимишоары (запад страны) были заражены коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник группа стратегических коммуникаций, созданная в стране для мониторинга эпидемиологической ситуации.

"Результаты тестов на коронавирус оказались положительными у десяти новорожденных, - указывается в сообщении. - Их матери не инфицированы. Девять матерей вместе с новорожденными были выписаны 2-4 апреля, в больнице в настоящее время остается только одна из них".

Министр здравоохранения Нелу Тэтару потребовал в связи с этим случаем провести в лечебном учреждении срочную проверку. Он также распорядился организовать эпидемиологическое расследование, изолировать выписанных лиц в домашних условиях и провести повторные анализы.

По последним данным, число инфицированных в Румынии составляет 4 057 человек, 406 вылечились, 176 человек умерли. В общей сложности 23 849 румына находятся в карантине, 106 463 человека - в домашней изоляции. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Румынии 26 февраля. В мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.