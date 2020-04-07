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Мексика: Торговлю на время карантина будет наказываться штрафом в 120 тыс. долларов

07:30 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ прекратить торговлю на время действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии коронавируса может дорого обойтись предпринимателям из штата Веракрус на востоке Мексики. Нежелание следовать требованиям властей грозит штрафом до 3 млн песо (порядка 120 тыс. долларов), сообщила в понедельник газета "Миленио" со ссылкой на Бруно Санчеса, представителя прокуратуры по защите прав потребителя.

По его словам, региональная администрация может пойти на такие меры из-за того, что пляжи региона по-прежнему заполняют туристы и обслуживающие их предприниматели. При этом многие из них утверждают, что не верят в опасность коронавируса. В воскресенье властям не удалось убедить их добровольно покинуть район Вилья-дель-Мар, популярное место отдыха на побережье Мексиканского залива.

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