Трамп пригрозил ответными мерами на отказ Индии поставлять медикаменты в США
08:30 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон может принять в отношении Индии ответные меры, если она введет запрет на поставки медикаментов в США из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.
"Я говорил с ним (премьер-министром Индии Нарендрой Моди - прим. ТАСС) в воскресенье утром, я звонил ему. И я сказал, что мы бы очень оценили, если бы они разрешили вывезти из страны предназначенные для нас поставки. Если он не позволит их вывезти, это будет нормально, но, конечно, могут быть ответные меры. Почему бы им не быть?" - сказал он.
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