Гонконгская фондовая биржа открылись ростом котировок

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник открылись ростом котировок на фоне данных о замедлении распространения коронавируса в ряде стран. Индекс Hang Seng ("Хан Сен") поднялся на 343 пункта (1,45%) и достиг значения 24 093, свидетельствуют данные этой площадки.

Положительная динамика передалась всем ключевым "голубым фишкам" за исключением нефтяных компаний. Наибольшим спросом пользуются активы, связанные с продовольственным сектором, высокими технологиями, автопромом, цементом, металлами. На 5,6% подорожали акции WH Group - крупнейшего в КНР производителя свинины, до 7,9 гонконгских долларов за бумагу. На 4,4% улучшились позиции китайского компьютерного гиганта Lenovo ("Леново") - до 4,32 гонконгских долларов за единицу. На 4% прибавил в весе российский производитель алюминия "Русал" (до 2,62 гонконгских долларов за акцию).

По мнению аналитиков, улучшению деловой активности способствовали два фактора: это ожидания стабилизации мировых цен на нефть в ходе совещания министров стран ОПЕК+ в формате видеоконференции 10 апреля и оптимизм по поводу перспектив замедления распространения коронавирусной инфекции в мире.

"Рынки поднялись в надежде на то, что пик пандемии коронавируса, может быть, пройдет. Число новых случаев заражения и смертей в таких странах, как Италия, Испания и Франция, понизилось. Инвесторы рассчитывают, что самое худшее позади", - прокомментировал гонконгский финансовый аналитик Френсис Лунь. Он отметил, что американский индекс Dow Jones в понедельник взлетел на 7,73%.