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Заявок от россиян на вывоз из США пока недостаточно даже для одного рейса - посол РФ

09:20 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число российских граждан в США, заполнивших форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину, пока недостаточно для направления даже одного самолета. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в пятницу на странице российской дипмиссии в Facebook.

"Пока это сделали лишь немногие, что явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета. Настоятельно призываем тех российских граждан в США, кто этого еще не сделал, пройти необходимую процедуру. Это является непременным условием возвращения в Россию, равно как и наличие билетов или готовность их приобрести", - добавил он.

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