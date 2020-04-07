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НОВОСТИ

Поставщики продуктов предупредили о росте цен - СМИ

09:32 07.04.2020 Источник: Известия

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары и уже уведомили об этом торговые сети. Речь идет в том числе о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории рост составит от 5 до 20%. Об этом «Известиям» сообщили в «Руспродсоюзе». Пока ритейлеры не согласовали повышение закупочных цен, добавили в организации, но уже в ближайшие 14 дней ситуация может измениться.

В Ассоциации компаний розничной торговли сказали, что сети стремятся сдерживать подорожание продуктов.

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