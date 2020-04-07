Поставщики продуктов предупредили о росте цен - СМИ
09:32 07.04.2020 Источник: Известия
В Ассоциации компаний розничной торговли сказали, что сети стремятся сдерживать подорожание продуктов.
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