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НОВОСТИ

Условия ипотечных каникул могут пересмотреть

10:00 07.04.2020

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство готово пересмотреть условия предоставления кредитных каникул для россиян, которые оформили займы по ипотеке. По его словам, сейчас для них максимальным размером кредита является 1,5 млн рублей. Данный уровень должен покрыть средний размер ипотеки в большинстве регионов РФ.

"Конечно, в этот перечень входят Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, и в этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов", — отметил Моисеев в эфире телеканала «Россия 24».  news.ru

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