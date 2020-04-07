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НОВОСТИ

Для противостояния КНР и РФ в Тихоокеанском регионе Пентагон попросил $20 млрд

10:05 07.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пентагон запросил $20 млрд для противостояния КНР и РФ в Тихоокеанском регионе. Американские военные направили обращение в Конгресс. В послании говорится, что «отсутствие действенного и убедительного сдерживающего фактора в регионе побудит Китай и Россию принять меры, ущемляющие интересы США». Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Средства планируется направить на расширение системы противоракетной обороны, размещение новых систем радиолокационного предупреждения, увеличение интенсивности военных учений и укрепление военного потенциала союзников США в регионе.  Говорит Москва

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