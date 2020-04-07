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За сутки в Китае не зарегистрировано ни одного смертельного случая из-за коронавируса

10:20 07.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

За сутки в Китае не зарегистрировано смертей из-за коронавируса. В понедельник было выявлено 30 случаев бессимптомного протекания заболевания. Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 033 бессимптомных больных, в 275 случаях они выявлены у прибывших из-за границы. Об этом говорится на официальном сайте Госкомздрава КНР.

С декабря прошлого года от коронавируса в Китае скончался 3 331 человек, зарегистрировано 81 740 случаев заболевания, из них 983 — у людей, которые были за рубежом.  Говорит Москва

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