За сутки в Китае не зарегистрировано ни одного смертельного случая из-за коронавируса
10:20 07.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
За сутки в Китае не зарегистрировано смертей из-за коронавируса. В понедельник было выявлено 30 случаев бессимптомного протекания заболевания. Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 033 бессимптомных больных, в 275 случаях они выявлены у прибывших из-за границы. Об этом говорится на официальном сайте Госкомздрава КНР.
С декабря прошлого года от коронавируса в Китае скончался 3 331 человек, зарегистрировано 81 740 случаев заболевания, из них 983 — у людей, которые были за рубежом. Говорит Москва
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