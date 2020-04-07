Более 600 россиян вынужденно остаются в Японии
10:32 07.04.2020 Источник: RNS
Посольство России в Японии продолжает работу по отправке 637 российских граждан, которые остались в стране из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, следует из заявления ведомства в Facebook.
«Посольство продолжает прилагать максимальные усилия для оказания содействия нашим гражданам (их число на данный момент составляет 637 человек), которые вынуждены задержаться в Японии из-за ограничения авиасообщения вследствие распространения коронавируса, и находятся в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.
Сотрудники посольства также указывают, что всем россиянам оказывается помощь в размещении и обеспечении продуктами питания и предметами первой необходимости. RNS
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