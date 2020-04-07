11:00 Источник: РБК

В начале этого года в России резко выросло число личных банкротств, свидетельствует статистика Федресурса. Это не связано с последствиями коронавируса, но кризис может усугубить ситуацию.

В январе—марте 2020 года российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан, что на 68% больше, чем за тот же период 2019-го. Всего в прошлом году суды признали финансово несостоятельными почти 69 тыс. россиян.

Тенденция сильнее всего заметна в регионах, где число банкротств увеличилось более чем два раза. Это Краснодарский и Пермский края, Ростовская и Новосибирская области, а также Удмуртия.

В Федресурсе связывают это с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре банкротства. Новый всплеск может произойти на фоне кризиса и возможного внедрения внесудебных процедур для некоторых должников. РБК