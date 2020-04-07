В России резко выросло число личных банкротств
11:00 07.04.2020 Источник: РБК
В начале этого года в России резко выросло число личных банкротств, свидетельствует статистика Федресурса. Это не связано с последствиями коронавируса, но кризис может усугубить ситуацию.
В январе—марте 2020 года российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан, что на 68% больше, чем за тот же период 2019-го. Всего в прошлом году суды признали финансово несостоятельными почти 69 тыс. россиян.
Тенденция сильнее всего заметна в регионах, где число банкротств увеличилось более чем два раза. Это Краснодарский и Пермский края, Ростовская и Новосибирская области, а также Удмуртия.
В Федресурсе связывают это с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре банкротства. Новый всплеск может произойти на фоне кризиса и возможного внедрения внесудебных процедур для некоторых должников. РБК
НОВОСТИ
- 11:32 07.04.2020
- МВФ и Всемирный банк требуют, чтобы власти Украины изменили закон о рынке земли - депутат Рады
- 11:20 07.04.2020
- Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне
- 11:05 07.04.2020
- Верховный суд Австралии оправдал кардинала, осужденного по делу о педофилии
- 10:32 07.04.2020
- Более 600 россиян вынужденно остаются в Японии
- 10:20 07.04.2020
- За сутки в Китае не зарегистрировано ни одного смертельного случая из-за коронавируса
- 10:05 07.04.2020
- Для противостояния КНР и РФ в Тихоокеанском регионе Пентагон попросил $20 млрд
- 10:00 07.04.2020
- Условия ипотечных каникул могут пересмотреть
- 09:39 07.04.2020
- За нарушение карантина в Москве наказали еще семь больных коронавирусом
- 09:32 07.04.2020
- Поставщики продуктов предупредили о росте цен - СМИ
- 09:20 07.04.2020
- Заявок от россиян на вывоз из США пока недостаточно даже для одного рейса - посол РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать