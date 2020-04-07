Верховный суд Австралии оправдал кардинала, осужденного по делу о педофилии

11:05 Источник: Эхо Москвы

Верховный суд Австралии оправдал бывшего казначея Ватикана, осужденного по делу о педофилии. 78-летний кардинал Джордж Пелл должен быть освобожден из тюрьмы, сообщают местные СМИ. Была удовлетворена его жалоба. Год назад суд в Мельбурне приговорил высокопоставленного католического священника к шести годам лишения свободы. Кардинал был признан виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними в 1990-х годах. Эхо Москвы