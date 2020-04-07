За нарушение карантина в Москве наказали еще семь больных коронавирусом
09:39 07.04.2020
В Москве семерых больных коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, оштрафовали и поместили в специальные обсервационные центры. По данным Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы, о том, что граждане вопреки требованиям закона покинули свои дома, власти узнали при помощи технических средств.
Напомним, в Москве гражданам, у которых обнаружен коронавирус, но болезнь протекает в легкой форме, разрежено проходить домашнее лечение. При этом все больные оформляют специальное согласие, подтверждая, что ознакомлены с правилами карантина и должны поддерживать самоизоляцию до получения отрицательного теста на COVID-19. «Несмотря на это эти граждане, даже зная о своем диагнозе, нарушили карантин и подвергли риску здоровье окружающих. Нарушители в тот же день были доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно и Крылатском, где после получения постановления о штрафе за нарушение карантина и дополнительных разъяснений об ответственности они продолжат лечение», - сообщают в ОАТИ. По словам начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, нарушителей выявили при помощи городских средств видеофиксации.
Отметим, что у двоих из семи нарушителей режима после прогулок и помещения их в обсервационные центры состояние здоровья ухудшилось.
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