МВФ и Всемирный банк требуют, чтобы власти Украины изменили закон о рынке земли - депутат Рады
11:32 07.04.2020 Источник: Газета.Ru
Международный валютный фонд озвучил новое требование Украине. О нем рассказал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Василий Нимченко в эфире телеканала «112».
Он утверждает, что МВФ и Всемирный банк требуют, чтобы власти Украины изменили закон о рынке земли. По его словам, они не воспринимают редакцию принятого закона.
31 марта Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года. В Киеве периодически проходят массовые акции протеста. Активисты выступают против земельной реформы, которая предполагает снятие моратория на продажу земли на Украине.
Известно, что кабмин Украины уже одобрил законопроект о снятии моратория, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 13:05 07.04.2020
- Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым по закрытию региона
- 13:00 07.04.2020
- Участие ветеранов в праздновании Дня Победы 9 мая нецелесообразно - Песков
- 12:32 07.04.2020
- Предложение зачислять в вузы по оценкам в аттестате вызывает сомнения - Кравцов
- 12:20 07.04.2020
- Кабмин внес в Госдуму законопроект об упрощении получения иностранцами гражданства РФ
- 12:05 07.04.2020
- Экзамены у школьников в 2020 году пройдут в ранее установленные сроки - министр
- 12:00 07.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в РФ почти достигло 7,5 тыс. - оперштаб
- 11:20 07.04.2020
- Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне
- 11:05 07.04.2020
- Верховный суд Австралии оправдал кардинала, осужденного по делу о педофилии
- 11:00 07.04.2020
- В России резко выросло число личных банкротств
- 10:32 07.04.2020
- Более 600 россиян вынужденно остаются в Японии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать