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МВФ и Всемирный банк требуют, чтобы власти Украины изменили закон о рынке земли - депутат Рады

11:32 07.04.2020 Источник: Газета.Ru

Международный валютный фонд озвучил новое требование Украине. О нем рассказал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Василий Нимченко в эфире телеканала «112».

Он утверждает, что МВФ и Всемирный банк требуют, чтобы власти Украины изменили закон о рынке земли. По его словам, они не воспринимают редакцию принятого закона.

31 марта Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года. В Киеве периодически проходят массовые акции протеста. Активисты выступают против земельной реформы, которая предполагает снятие моратория на продажу земли на Украине.

Известно, что кабмин Украины уже одобрил законопроект о снятии моратория, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.  Газета.Ru

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