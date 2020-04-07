Число заразившихся коронавирусом в РФ почти достигло 7,5 тыс. - оперштаб

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1154 и сейчас составляет 7497 в 81 регионе страны. Выздоровели на данный момент 494 человека, 58 человек умерли, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 7497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе. За сутки выписаны с выздоровлением 88 человек. Выздоровевших за весь период - 494. За сутки умерли 11 пациентов. За весь период по России - 58", - говорится в сообщении штаба.

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом пока нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Республике Алтай и на Чукотке, следует из данных оперштаба.