0
0
122
НОВОСТИ

Число заразившихся коронавирусом в РФ почти достигло 7,5 тыс. - оперштаб

12:00 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1154 и сейчас составляет 7497 в 81 регионе страны. Выздоровели на данный момент 494 человека, 58 человек умерли, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 7497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе. За сутки выписаны с выздоровлением 88 человек. Выздоровевших за весь период - 494. За сутки умерли 11 пациентов. За весь период по России - 58", - говорится в сообщении штаба.

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом пока нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Республике Алтай и на Чукотке, следует из данных оперштаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 07.04.2020
Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым по закрытию региона
0
0
13:00 07.04.2020
Участие ветеранов в праздновании Дня Победы 9 мая нецелесообразно - Песков
0
14
12:32 07.04.2020
Предложение зачислять в вузы по оценкам в аттестате вызывает сомнения - Кравцов
0
80
12:20 07.04.2020
Кабмин внес в Госдуму законопроект об упрощении получения иностранцами гражданства РФ
0
108
12:05 07.04.2020
Экзамены у школьников в 2020 году пройдут в ранее установленные сроки - министр
0
121
11:32 07.04.2020
МВФ и Всемирный банк требуют, чтобы власти Украины изменили закон о рынке земли - депутат Рады
0
190
11:20 07.04.2020
Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне
0
183
11:05 07.04.2020
Верховный суд Австралии оправдал кардинала, осужденного по делу о педофилии
0
182
11:00 07.04.2020
В России резко выросло число личных банкротств
0
200
10:32 07.04.2020
Более 600 россиян вынужденно остаются в Японии
0
211

Возврат к списку