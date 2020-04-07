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Экзамены у школьников в 2020 году пройдут в ранее установленные сроки - министр

12:05 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения России определило срок начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ): экзамены начнутся 8 июня и отменяться не будут. Об этом сообщил во вторник министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге.

"Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня", - сказал он.

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