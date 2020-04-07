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Кабмин внес в Госдуму законопроект об упрощении получения иностранцами гражданства РФ

12:20 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект, который позволит жителям других стран подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося. Текст опубликован в думской электронной базе.

В пояснительных материалах разработчики напоминают, что одним из условий приобретения иностранными гражданами и лицами без гражданства гражданства Российской Федерации, в том числе в упрощенном порядке, "является обращение в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у них иного гражданства".

"С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства", - говорится в пояснительной записке.

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