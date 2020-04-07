Предложение зачислять в вузы по оценкам в аттестате вызывает сомнения - Кравцов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение зачислять выпускников российских школ в вузы только с учетом оценок в аттестате вызывает большие сомнения, заявил во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов в время онлайн- конференции, посвященной дистанционному обучению школьников.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отказаться в этом году от проведения ЕГЭ, а решение о зачислении выпускников в вузы принимать с учетом оценок в аттестате и успехов в олимпиадах.

"Предложения в части зачисления в вузы по итогам школьных оценок у ряда учителей и [представителей] высших учебных заведений вызывают большие сомнения", - сказал Кравцов.