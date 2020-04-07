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Участие ветеранов в праздновании Дня Победы 9 мая нецелесообразно - Песков

13:00 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не принимал никаких решений по празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, хотя рассматриваются разные варианты. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам во вторник, что 9 мая, если мероприятия и будут в этот день, ветераны приглашаться не будут.

"Очевидно, что рассматриваются разные варианты [празднования юбилея Победы], но пока говорить о них преждевременно, потому что никаких решений по состоянию на сегодня не принималось", - сказал представитель Кремля. Он заверил: "Как только решение будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации, разумеется, мы проинформируем".

При этом Песков подчеркнул, что "в любом случае, конечно же, поскольку речь идет о возрастной группе риска [заражения коронавирусом], в том, что касается 9 мая, то какие бы ни были мероприятия, если они будут, там нецелесообразно участие ветеранов с точки зрения охраны их здоровья".

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