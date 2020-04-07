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Белоруссия должна быть независима от "нефтяных игр" крупных держав - Лукашенко

13:20 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу не допустить зависимости республики от "нефтяных игр" крупных держав. Соответствующее заявление он сделал во вторник на совещании с кабинетом министров.

"Нефтяной рынок лихорадит, а его конъюнктура непрогнозируема. Задача таких стран, как наша, - быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав, - отметил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА. - Чем больше опор мы создадим для нашей экономики, тем более устойчивым будет общество и независимой - наша политика".

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