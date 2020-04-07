В Госдуме намерены устранить разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами
13:32 07.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме пообещали устранить разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами. RT на основе данных Росстата вычислил, что в некоторых сферах разница по гендерному признаку составляет 30%.
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что эта проблема будет решена после пандемии коронавируса.
«Это давно существует. Это есть в концепции о женщинах — что надо это исправить. И я думаю, это будет исправлено. Но не сейчас об этом говорить, когда такие расходы идут, коронавирус в стране, а вам вот это надо спросить. Всё наладится, мы эту тему всегда поднимаем, и я в выступлениях всегда говорю, что за один и тот же труд мужчины и женщины в некоторых сферах получают разные зарплаты, этого быть не должно. И я думаю, всё исправится, потому что правительство об этом тоже знает и само об этом говорит».
Наибольший разрыв зафиксирован среди специалистов в области информации и связи — 31,8%. В научной и технической деятельности мужчины зарабатывают на 29% больше. Также заметная разница между зарплатами мужчин и женщин в сфере транспортировки и хранения (25,9%), деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (25,8%) и в сфере добычи полезных ископаемых (24,1%).
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