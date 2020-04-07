Крупнейший готический собор мира переоборудуют под госпиталь
14:00 07.04.2020 Источник: Газета.Ru
Крупнейший готический собор мира — кафедральный собор Иоанна Богослова, который расположен в Нью-Йорке, будет переоборудован в госпиталь, пишет The New York Times со ссылкой на заявление настоятеля собора. По его словам, в здании разместят койки для 200 пациентов, заразившихся коронавирусом, а также девять медицинских палаток под 180-метровым нефом. Больных начнут привозить в собор уже к концу недели. «В прежние века соборы всегда использовались подобным образом. Так что это не нечто чуждое для соборов, но для нас опыт новый», — рассказал настоятель.
По последним данным, в Нью-Йорке заразились вирусом более 130 тыс. человек, число жертв превысило 4,7 тыс. пациентов. Газета.Ru
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