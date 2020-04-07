Работающие в апреле россияне получат зарплату в одинарном размере - Роструд
14:32 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работающие с 4 по 30 апреля россияне получат заработную плату в одинарном, а не повышенном размере, однако повышенная оплата может быть установлена работодателем самостоятельно. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роструда.
"Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере", - пояснили в Роструде, отметив, что повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно.
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