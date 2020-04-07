Патриарх Кирилл: пандемия - "лучшее время перемен"
14:02
07.04.2020
Источник:
Интерфакс
"Всемирно распространяется страшная инфекция, эта глобальная напасть - таких в истории не было. Самые страшные эпидемии поражали народы, страны, иногда даже целые континенты - сегодня практически таких мест (без коронавируса) нет, потому что мы перед лицом глобальной инфекции. Мы должны все очень серьезно задуматься, что означает эта вселенская напасть, что означает эта болезнь, от которой нигде нельзя укрыться", - сказал патриарх во вторник после литургии в храме Христа Спасителя по случаю праздника Благовещения. По словам главы РПЦ, Бог посылает болезни в наказание или исправление, а иногда одно связано с другим, и "очень важно, чтобы эта болезнь, этот страх смертный послужил всем нам во исправление". "Мы живем в эпоху перемен, это и есть кризис, но от нас будет зависеть, это перемена к лучшему или к худшему. И для того, чтобы перемена стала к лучшему, мы должны вспомнить о том, что человек Богом создан, и в центре жизни человека должен быть Бог с его законом - праведным, непогрешимым, законом, исполнение которого приводит человека к подлинному счастью, не только в его личной, сокрытой от других жизни, но к построению общественных отношений, отношений между человеком и природой, отношений человека и космоса. Если в центре Бог, то ничто не дает право человеку разрушать окружающий его мир, следствием которого являются катаклизмы, эпидемии, личное и общественное несчастье", - сказал патриарх. Он пожелал, чтобы люди восприняли нынешний кризис как "лучшее время перемен, которые должны стать переменой к лучшему". "Ну, а если не воспользуемся этой возможностью, еще и еще раз наступим на грабли, как говорит наша пословица", - считает патриарх Кирилл.
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