Правительство внесло в Госдуму законопроект о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будет снижена плата за услуги жилищно-коммунального хозяйства, если они предоставлены с нарушениями. Документ, предполагающий внесение изменений в Жилищный кодекс РФ, опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно Жилищному кодексу, в настоящий момент при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги. Вместе с этим лицо, виновное в нарушении, обязано уплатить потребителю штраф.

"Законопроектом предусматривается изменение последствий предоставления коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества предоставления коммунальных услуг. В частности, устанавливается, что в указанных случаях изменяется размер платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством Российской Федерации, вместо выплаты потребителю штрафа, как это предусмотрено в настоящее время", - говорится в пояснительной записке.