Правительство внесло в Госдуму законопроект о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ
15:00 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будет снижена плата за услуги жилищно-коммунального хозяйства, если они предоставлены с нарушениями. Документ, предполагающий внесение изменений в Жилищный кодекс РФ, опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Согласно Жилищному кодексу, в настоящий момент при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги. Вместе с этим лицо, виновное в нарушении, обязано уплатить потребителю штраф.
"Законопроектом предусматривается изменение последствий предоставления коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества предоставления коммунальных услуг. В частности, устанавливается, что в указанных случаях изменяется размер платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством Российской Федерации, вместо выплаты потребителю штрафа, как это предусмотрено в настоящее время", - говорится в пояснительной записке.
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