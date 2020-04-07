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Каждый пятый житель РФ не доверяет информации о коронавирусе - опрос

15:32 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый пятый житель России не доверяет никакой информации относительно новой коронавирусной инфекции, и только 10% населения страны полностью доверяют поступающей из различных источников информации, говорится в опросе, проведенном командой сайта стопкоронавирус.рф.

"В сложных и неопределенных ситуациях многое зависит от самого человека, в том числе от того, какую стратегию в отношении к информации из разных источников он выбирает, как на основании этого ориентируется в мире и принимает решения. По опросу, всего 10% россиян абсолютно доверяют поступающей к ним сейчас информации о коронавирусе из разных источников. Около 20%, напротив, выбрали стратегию не доверять никакой информации. 25% не определились еще со своим выбором", - следует из опроса, опубликованного на сайте во вторник.

При этом почти половина респондентов отметили, что выработали свою методику частичного доверия или недоверия к той или иной информации, оставляя за собой возможность сравнивать и делать собственные выводы.

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