Минпромторг направил регионам РФ более 25 млн масок

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг РФ направил в регионы страны более 25 млн масок и 245 тыс. упаковок антисептиков, говорится в сообщении официального телеграм- канала сайта стопкоронавирус.рф. со ссылкой на данные ведомства.

"Минпромторг уже направил в регионы более 25 млн защитных масок. Решение по распределению масок в субъектах РФ принимают местные власти, исходя из потребностей и конкретной ситуации в регионе", - говорится в сообщении.