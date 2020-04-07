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Минпромторг направил регионам РФ более 25 млн масок

16:00 07.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг РФ направил в регионы страны более 25 млн масок и 245 тыс. упаковок антисептиков, говорится в сообщении официального телеграм- канала сайта стопкоронавирус.рф. со ссылкой на данные ведомства.

"Минпромторг уже направил в регионы более 25 млн защитных масок. Решение по распределению масок в субъектах РФ принимают местные власти, исходя из потребностей и конкретной ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

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