Во Франции мужчину оштрафовали за выгул кошки

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во Франции мужчину оштрафовали на 135 евро за выгул кошки. Правоохранители заметили, что животное явно не привыкло гулять на улице.

Также в ходе проверки жандармы выяснили, что у жителя департамента Гар не было документов для выхода из дома. Его обвинили в нарушении карантинного режима благодаря обнаружению с дрона, пишет издание 20 Minutes. Говорит Москва