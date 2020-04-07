0
0
113
НОВОСТИ

Во Франции мужчину оштрафовали за выгул кошки

16:32 07.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во Франции мужчину оштрафовали на 135 евро за выгул кошки. Правоохранители заметили, что животное явно не привыкло гулять на улице.

Также в ходе проверки жандармы выяснили, что у жителя департамента Гар не было документов для выхода из дома. Его обвинили в нарушении карантинного режима благодаря обнаружению с дрона, пишет издание 20 Minutes.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 07.04.2020
"Нафтогаз" планирует предъявить "Газпрому" новые претензии на $17,3 млрд
0
24
17:12 07.04.2020
Россияне из-за самоизоляции начали сбегать от семей в съемные квартиры - СМИ
0
66
17:00 07.04.2020
Путин попросил совета у экспертов, можно ли будет сократить число нерабочих дней в апреле
0
105
16:12 07.04.2020
Ученикам одиннадцатых классов возможно придется учиться в июне
0
147
16:00 07.04.2020
Минпромторг направил регионам РФ более 25 млн масок
0
163
15:32 07.04.2020
Каждый пятый житель РФ не доверяет информации о коронавирусе - опрос
0
212
15:12 07.04.2020
России и странам ОПЕК в марте помешал договориться ультиматум Саудовской Аравии - Bloomberg
0
257
15:00 07.04.2020
Правительство внесло в Госдуму законопроект о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ
0
228
14:32 07.04.2020
Работающие в апреле россияне получат зарплату в одинарном размере - Роструд
0
312
14:25 07.04.2020
Ученые Росатома разработали компактный озонатор для быстрой дезинфекции помещений, одежды и оборудования
0
272

Возврат к списку