Во Франции мужчину оштрафовали за выгул кошки
16:32 07.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Во Франции мужчину оштрафовали на 135 евро за выгул кошки. Правоохранители заметили, что животное явно не привыкло гулять на улице.
Также в ходе проверки жандармы выяснили, что у жителя департамента Гар не было документов для выхода из дома. Его обвинили в нарушении карантинного режима благодаря обнаружению с дрона, пишет издание 20 Minutes. Говорит Москва
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