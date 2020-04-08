После 76 дней карантина возобновлено транспортное сообщение с Уханем

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая полностью восстановили транспортное сообщение с Уханем - с этого момента его жителям разрешено покидать город. Административный центр провинции Хубэй, ставший эпицентром эпидемии вызванной коронавирусом пневмонии, находился на карантине на протяжении 76 дней.

С 8 апреля Китай полностью восстановил нормальную работу воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного сообщения с городом. По данным властей, только 8 апреля посредством железнодорожного транспорта Ухань покинут более 55 тыс. жителей, большинство из них направятся в провинцию Гуандун. Всего в среду из города отправятся 276 пассажирских поездов.

Две недели назад - 25 марта - власти Китая сняли ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй. Теперь аналогичные меры приняты в Ухане, однако некоторые ограничения по-прежнему остаются в силе - международное авиасообщение с городом все еще приостановлено, также по- прежнему не выполняются прямые рейсы в Пекин. Тем не менее уже в среду аэропорт Уханя обслужит более 200 внутренних рейсов.